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У "Народному фронті" кажуть, що не допустять відновлення військово-технічної співпраці "Антонова" з РФ

У НФ наголошують, що вся подібна співпраця повинна була бути зупинена ще 2015 року за рішенням уряду Яценюка "і так має бути до нашої перемоги в україно-російській війні"
"Народний фронт" обурений медіа-повідомленнями про те, що українське державне підприємство "Антонов" може відновити сервісне обслуговування літаків Ан-124 російської авіакомпанії "Волга-Днепр".
У "Народному фронті" кажуть, що не допустять відновлення військово-технічної співпраці "Антонова" з РФ Фото: pavlonews.info

"Йдеться про транспортні літаки "Руслан" в розпорядженні країни-агресора, які можуть, і будуть, використовуватися для перекидання військ і бойової техніки Росії. Іншими словами, це літаки подвійного військово-цивільного призначення. Подібна співпраця з російськими підприємствами є аморальною, і однозначно заборонена діючим законодавством України (зокрема, рішеннями Ради національної безпеки і оборони)", - йдеться у заяві "Народного фронту".

"Крім того, обслуговування компанії "Волга-Днепр" сприяло б підтримці її монопольного становища на цивільному міжнародному ринку, отже - підтримці економіки агресора. Жодні гіпотетичні вигоди від цього для ДП "Антонов" незіставні зі шкодою для України", - додали у політсилі.

НФ звернувся до Служби безпеки України та Кабінету Міністрів щодо негайної перевірки інформації, яка з'явилася в ЗМІ. Зокрема, необхідно створити спеціальну комісію і з'ясувати, чи були факти порушення санкцій проти агресора, встановлених рішеннями РНБО. А також, чи мало місце порушення встановленого законом порядку експорту послуг подвійного призначення. Відповідні керівники мають відзвітувати про результати такої перевірки у Верховній Раді.

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ повідомили, що російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" і ДП Антонов ведуть закриті переговори про співпрацю для продовження льотної експлуатації транспортних літаків Ан-124–100 "Руслан".

У прес-службі держпідприємства відповіли, що "з метою дотримання своїх зобов’язань на договірній основі фахівці ДП "Антонов" виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан−124−100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Водночас там наголошують, що така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України.

Окрім того, зазначають у прес-службі, на це російське підприємство не поширюються санкції РНБО України.

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