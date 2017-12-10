У "Народному фронті" закликали уряд і політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнську істерію

"Намір провести у Будапешті акцію про т. зв. "самовизначення для Закарпаття" є зухвалим і недружнім актом проти України"

Політична партія "Народний фронт" категорично засуджує розпалювання в Угорщині антиукраїнської істерії, приводом для якої обрано новий Закон України "Про освіту". "Народний фронт" закликав Уряд і конструктивні політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнські пристрасті та зупинити тих, хто вдається до мови шантажу та погроз.

"Той факт, що відповіддю на аргументи України стали безпідставні звинувачення та погрози, свідчить про політично мотивований характер такої реакції. Нашу не меншу тривогу викликає й те, що шовіністична риторика, яка не раз звучить в Угорщині, стосується не лише України, але й інших сусідніх народів. Така політика в цілому є недалекоглядною та глибоко хибною. Вона націлена проти цілісності всієї Європи і вимагає засудження з боку європейських партнерів, які усвідомлюють загрозу від заохочення сепаратизму та історичного реваншизму", - йдеться в оприлюдненій заяві НФ.

"Закликаємо всіх європейських партнерів спільними силами протверезити тих, хто на догоду Росії намагається порушити політичну стабільність у нашому регіоні. Приналежність до європейського дому є наслідком вірності єдиним цінностям та принципам, які треба доводити щодня. За прикладом України очікуємо цього від наших угорських колег. Жодні провокації не дадуть радикальним силам бажаних результатів. Державу, яка зупинила і втримує агресію Росії, не налякають погрози. Політики нашої держави залишаються відкриті для діалогу і мають достатньо аргументів, щоб вгамувати будь-які непотрібні пристрасті чи безпідставні тривоги", - закликали у НФ.

Нагадаємо, що Міністерство закоронних справ України направило ноту протесту до Будапешту у зв'язку з інформацією про наміри провести акцію "Самовизначення для Закарпаття".