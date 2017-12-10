У "Народному фронті" закликали уряд і політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнську істерію
"Той факт, що відповіддю на аргументи України стали безпідставні звинувачення та погрози, свідчить про політично мотивований характер такої реакції. Нашу не меншу тривогу викликає й те, що шовіністична риторика, яка не раз звучить в Угорщині, стосується не лише України, але й інших сусідніх народів. Така політика в цілому є недалекоглядною та глибоко хибною. Вона націлена проти цілісності всієї Європи і вимагає засудження з боку європейських партнерів, які усвідомлюють загрозу від заохочення сепаратизму та історичного реваншизму", - йдеться в оприлюдненій заяві НФ.
"Закликаємо всіх європейських партнерів спільними силами протверезити тих, хто на догоду Росії намагається порушити політичну стабільність у нашому регіоні. Приналежність до європейського дому є наслідком вірності єдиним цінностям та принципам, які треба доводити щодня. За прикладом України очікуємо цього від наших угорських колег. Жодні провокації не дадуть радикальним силам бажаних результатів. Державу, яка зупинила і втримує агресію Росії, не налякають погрози. Політики нашої держави залишаються відкриті для діалогу і мають достатньо аргументів, щоб вгамувати будь-які непотрібні пристрасті чи безпідставні тривоги", - закликали у НФ.
Нагадаємо, що Міністерство закоронних справ України направило ноту протесту до Будапешту у зв'язку з інформацією про наміри провести акцію "Самовизначення для Закарпаття".
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