Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У "Народному фронті" закликали уряд і політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнську істерію

"Намір провести у Будапешті акцію про т. зв. "самовизначення для Закарпаття" є зухвалим і недружнім актом проти України"
Політична партія "Народний фронт" категорично засуджує розпалювання в Угорщині антиукраїнської істерії, приводом для якої обрано новий Закон України "Про освіту". "Народний фронт" закликав Уряд і конструктивні політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнські пристрасті та зупинити тих, хто вдається до мови шантажу та погроз.
У "Народному фронті" закликали уряд і політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнську істерію Фото: EPA/UPG

"Той факт, що відповіддю на аргументи України стали безпідставні звинувачення та погрози, свідчить про політично мотивований характер такої реакції. Нашу не меншу тривогу викликає й те, що шовіністична риторика, яка не раз звучить в Угорщині, стосується не лише України, але й інших сусідніх народів. Така політика в цілому є недалекоглядною та глибоко хибною. Вона націлена проти цілісності всієї Європи і вимагає засудження з боку європейських партнерів, які усвідомлюють загрозу від заохочення сепаратизму та історичного реваншизму", - йдеться в оприлюдненій заяві НФ.

"Закликаємо всіх європейських партнерів спільними силами протверезити тих, хто на догоду Росії намагається порушити політичну стабільність у нашому регіоні. Приналежність до європейського дому є наслідком вірності єдиним цінностям та принципам, які треба доводити щодня. За прикладом України очікуємо цього від наших угорських колег. Жодні провокації не дадуть радикальним силам бажаних результатів. Державу, яка зупинила і втримує агресію Росії, не налякають погрози. Політики нашої держави залишаються відкриті для діалогу і мають достатньо аргументів, щоб вгамувати будь-які непотрібні пристрасті чи безпідставні тривоги", - закликали у НФ.

Нагадаємо, що Міністерство закоронних справ України направило ноту протесту до Будапешту у зв'язку з інформацією про наміри провести акцію "Самовизначення для Закарпаття".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.