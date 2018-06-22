У "Народному фронті" заперечують причетність до тютюнової фабрики і готові судитися
"По-перше, я, Кришин Олег Юрійович, не маю жодного відношення до тютюнової фабрики, розташованої у місті Жовті Води. По-друге, я вважаю, що цей, вилитий на мою адресу бруд, пов'язаний з конкурентною боротьбою на тютюновому ринку", – заявив він.
За словами парламентаря, інформація, яка була оприлюднена у ЗМІ, "абсолютно нічим не підтверджена".
"Це конкурентна цинічна бізнес-війна, яку намагаються упакувати у політичну обгортку з метою додаткового тиску", – сказав він.
"Ще раз наголошую: я не маю жодного відношення до власності цієї компанії (тютюнової фабрики, – ред.), я не маю жодного відношення до бізнесу цієї компанії. Єдине – я, як депутат-мажоритарник, підтримую те, що у місті створюються робочі місця, і що ця компанія у такий складний для країни час відкрила виробництво і створила понад 200 робочих місць", – заявив представник фракції "Народний фронт".
"Жодного відношення ні до політики, ні до "Народного фронту", ні до народного депутата Олега Кришина ця інформація не має", – резюмував він.
Кришин також заявив, що він залишає за собою право подати до суду для захисту честі та гідності.
Нагадаємо, програма "Схеми" сьогодні, 22 червня, оприлюднила розслідування, в якому йдеться про те, що депутати партії "Народний фронт" покривають компанію, яка випускає цигарки з підробленими акцизними марками на Дніпропетровщині.
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