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У "Народному фронті" заперечують причетність до тютюнової фабрики і готові судитися

Там вважають розслідування програми "Схеми" проявом конкурентної боротьби на тютюновому ринку України
Представник фракції "Народний фронт" Олег Кришин заперечує правдивість інформації, поширеної сьогодні у ЗМІ, щодо його зв'язку з тютюновою фабрикою в місті Жовті Води.
У "Народному фронті" заперечують причетність до тютюнової фабрики і готові судитися Фото: nfront.org.ua

"По-перше, я, Кришин Олег Юрійович, не маю жодного відношення до тютюнової фабрики, розташованої у місті Жовті Води. По-друге, я вважаю, що цей, вилитий на мою адресу бруд, пов'язаний з конкурентною боротьбою на тютюновому ринку", – заявив він.

За словами парламентаря, інформація, яка була оприлюднена у ЗМІ, "абсолютно нічим не підтверджена".

"Це конкурентна цинічна бізнес-війна, яку намагаються упакувати у політичну обгортку з метою додаткового тиску", – сказав він.

"Ще раз наголошую: я не маю жодного відношення до власності цієї компанії (тютюнової фабрики, – ред.), я не маю жодного відношення до бізнесу цієї компанії. Єдине – я, як депутат-мажоритарник, підтримую те, що у місті створюються робочі місця, і що ця компанія у такий складний для країни час відкрила виробництво і створила понад 200 робочих місць", – заявив представник фракції "Народний фронт".

"Жодного відношення ні до політики, ні до "Народного фронту", ні до народного депутата Олега Кришина ця інформація не має", – резюмував він.

Кришин також заявив, що він залишає за собою право подати до суду для захисту честі та гідності.

Нагадаємо, програма "Схеми" сьогодні, 22 червня, оприлюднила розслідування, в якому йдеться про те, що депутати партії "Народний фронт" покривають компанію, яка випускає цигарки з підробленими акцизними марками на Дніпропетровщині.

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22 06 2018 22:56
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