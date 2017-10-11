У "Народному фронті" запевнили, що не ведуть перемовин про об'єднання з БПП

Якщо в майбутньому будуть якісь діалоги, то "виключно про створення якоїсь демократичної проєвпроейської платформи"

"Народний фронт" є монолітною партією і жодних перемовин про об'єднання з "Блоком Петра Порошенка" не веде.

Про це в ефірі "Прямого" у програмі "Ситуація" з Тарасом Березовцем розповів нардеп від "Народного фронту" Тарас Кремінь.

"Розмови про об'єднання нині не йдуть. Принаймні декілька останніх років таки дискусії не тривають", - наголосив Кремінь.

Він підкреслив, що нині "Народний фронт" є монолітною партією.

"Якщо в перспективі якісь таки розмови й будуть, то я думаю, що виключно про створення якоїсь демократичної проєвпроейської платформи, куди можуть бути інтегровані ті політичні сили, які сповідують проукраїнські, проєвропейські реформаторські позиції", - вважає нардеп.