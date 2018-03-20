У NASA запропонували незвичайний спосіб боротьби з астероїдами

Останні розрахунки фахівців з NASA показують, що з імовірністю 1 до 2700 на Землю може врізатися вельми великий астероїд Бенну

Замість того, щоб підірвати астероїд, який прямує до Землі, вчені пропонують пофарбувати небесне тіло.

Фарба, на думку дослідників, змусить астероїд трохи змінити орбіту, пише Gizmodo.

"Навіть просто фарбування поверхні половини астероїда в інший колір змінить його теплові властивості і змусить

його змінити свою орбіту", - сказав Майкл Моро, менеджер проекту OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics від NASA. Це зажадає відправки космічного корабля, щоб якимось чином змінити колір деяких астероїдів.

Останні розрахунки фахівців з NASA показують, що з імовірністю 1 до 2700 на Землю може врізатися вельми великий астероїд Бенну. Ця подія може відбутися в 2135 році, але NASA відправило зонд OSIRIS-REx в напрямку цього астероїда.

Після запуску, який відбувся 8 вересня 2016 року за допомогою ракети-носія Атлас V, космічний зонд OSIRIS-REx буде летіти до астероїда +1999 RQ36 Бенну. Після досягнення мети космічний апарат вийде на низьку орбіту висотою всього 4,8 кілометра над поверхнею астероїда і 505 днів буде здійснювати вимірювання його поверхні.

Вченим спочатку потрібно краще вивчити орбіту Бенну навколо Сонця, щоб визначити найкращий варіант дій. Зокрема, один з варіантів передбачає можливість трохи змінити орбіту астероїда, щоб він оминув Землю. Це зажадає зміни частини поверхні астероїда, щоб він поглинав більше сонячної радіації. Для цього наприклад, можна покрити одну сторону фарбою.

Нагадаємо, у листопаді представники NASA запланували в найближчі місяці провести випробування ядерного реактора, який призначений для забезпечення енергією марсіанських місій.