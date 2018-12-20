У нашої церкви немає жодних підстав змінювати назву відповідно до цього закону, - речник УПЦ МП

У МП пояснили це тим, що їхній керівний центр знаходиться у Києві

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що вони не бачать підстави змінювати назву відповідно до закону щодо назви релігійних організацій, які є частиною релігійної організації (об'єднання), керівний центр якої знаходиться в Росії.

Згідно з законопроектом, УПЦ МП має протягом чотирьох місяців перереєструватися та змінити назву, повідомляє "Громадське". Співавтор законопроекту, народний депутат Іван Курулько пояснює, що у випадку, якщо вони цього не зроблять Міністерство юстиції анулює їм реєстрацію.

"Для того, щоб зареєструватись, потрібно буде зареєструвати статут та відповідні документи, і коли вони будуть подавати документи з такою самою назвою, Міністерство юстиції відповідно до закону буде їм відмовляти Адже центр цієї церкви знаходиться в Москві, а значить вона має в назві містити «Російська православна церква", — пояснив Крулько.

Утім речник УПЦ МП архієпископ Климент заявив, що жодної підстави для перереєстрації він не бачить.

"Мені здається, цей закон до нашої церкви ніякого стосунку не має, тому що жодним чином ніде не прописано, що ми маємо стосунок, субординацію, керування з якимось закордонним центром, де є держава-агресор. В нашої церкви немає жодних підстав змінювати назву відповідно до цього закону, тому що наш керівний центр не знаходиться в державі агресора. Це, напевно, про когось іншого", - сказав він.

Нагадаємо, закон щодо перейменування російської церкви в Україні – це крок на захист незалежності, – Висоцький.