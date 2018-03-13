У National Geographic визнали, що журнал десятиліттями видавали з "расистськими обкладинками"

Звернення головної редакторки до читачів на початку номеру надрукували під заголовком "Десятиліттями наші обкладинки були расистськими. Щоб бути вищими за наше минуле, ми маємо це визнати"

Журнал National Geographic визнав, що протягом десятиліть у нього були "расистські обкладинки".

Про це заявила головна редакторка журналу Сьюзан Голдберг в інтерв'ю Associated Press.

"Ми повинні визнати це, щоб рухатися далі", - сказала Голдберг.

Квітневий номер журналу цілком присвячений питанням раси. На його обкладинці зображений знімок двох дівчаток-двійнят, у яких різний колір шкіри.

Звернення головної редакторки до читачів на початку номеру надрукували під заголовком "Десятиліттями наші обкладинки були расистськими. Щоб бути вищими за наше минуле, ми маємо це визнати".

Голдберг вважає, що зображення оголених аборигенів і висвітлення невідомих племен недалекими дикунами було помилкою, якої систематично припускаються покоління редакторів.

Дослідження, проведене істориком фотографії з Університету Вірджинії Джоном Едвіном Мейсоном, показало, що до 1970-х років National Geographic практично ігнорував чорношкірих. Виняток становили лише ті, хто займав низьке соціальне становище, - слуги або чорнороби.