У НАТО побоюються, що навчання РФ в Білорусі виявляться "троянським конем"
Про це заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, який командує американськими силами в Європі в інтерв'ю агентству Reuters.
"Люди стурбовані, що це "троянський кінь". Вони (Росія) говорять: "Ми просто робимо вчення", а потім раптом вони перекинуть всіх цих людей і сили кудись", - сказав він.
Ходжес заявив, що союзники США будуть пильно стежити за російською військовою технікою в Білорусі. Він зазначив, що немає поки ніяких підстав, що Росія планує здійснити такі дії. Ходжес додав, що більша відкритість Москви в питанні військових навчань могла б заспокоїти країни Східної Європи.
Дипломати НАТО вважають, що Росія вже використовувала подібну тактику для анексії Криму, на Донбасі та в Сирії.
Деякі союзники США по НАТО вважають, що російські навчання можуть налічувати більше 100 000 військовослужбовців і можуть включати в себе підготовку щодо ядерної зброї.
Росія в свою чергу заявила, що запросить міжнародних спостерігачів, якщо в навчаннях візьмуть участь більше 13 000 осіб.
Ходжес сказав, що єдиною додатковою мірою на час проведення цих військових навчань буде відправка 120 десантників в Естонію, Латвію і Литву.
Нагадаємо, з 14 по 20 вересня Росія і Білорусь проведуть військові навчання Захід-2017. Вони стануть завершальним етапом спільної підготовки збройних сил двох країн в поточному році.
Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більшої угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків