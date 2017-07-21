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У НАТО побоюються, що навчання РФ в Білорусі виявляться "троянським конем"

Росія вже використовувала подібну тактику для анексії Криму, на Донбасі та в Сирії
Східноєвропейські країни НАТО і Україна побоюються, що російські військові навчання в Білорусі, заплановані на вересень, можуть виявитися "троянським конем", за допомогою якого Росія залишить там завезену військову техніку.
У НАТО побоюються, що навчання РФ в Білорусі виявляться "троянським конем" Фото: function.mil.ru

Про це заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, який командує американськими силами в Європі в інтерв'ю агентству Reuters.

"Люди стурбовані, що це "троянський кінь". Вони (Росія) говорять: "Ми просто робимо вчення", а потім раптом вони перекинуть всіх цих людей і сили кудись", - сказав він.

Ходжес заявив, що союзники США будуть пильно стежити за російською військовою технікою в Білорусі. Він зазначив, що немає поки ніяких підстав, що Росія планує здійснити такі дії. Ходжес додав, що більша відкритість Москви в питанні військових навчань могла б заспокоїти країни Східної Європи.

Дипломати НАТО вважають, що Росія вже використовувала подібну тактику для анексії Криму, на Донбасі та в Сирії.

Деякі союзники США по НАТО вважають, що російські навчання можуть налічувати більше 100 000 військовослужбовців і можуть включати в себе підготовку щодо ядерної зброї.

Росія в свою чергу заявила, що запросить міжнародних спостерігачів, якщо в навчаннях візьмуть участь більше 13 000 осіб.

Ходжес сказав, що єдиною додатковою мірою на час проведення цих військових навчань буде відправка 120 десантників в Естонію, Латвію і Литву.

Нагадаємо, з 14 по 20 вересня Росія і Білорусь проведуть військові навчання Захід-2017. Вони стануть завершальним етапом спільної підготовки збройних сил двох країн в поточному році.

Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більшої угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.

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