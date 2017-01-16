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У НАТО стурбовані заявами Трампа щодо застарілості Альянсу

Штайнмаєр обговорив з Столтенбергом заяви Трампа
У НАТО із стурбованістю сприйняли останню заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Альянсу.
У НАТО стурбовані заявами Трампа щодо застарілості Альянсу Дональд Трамп. Фото: The New Yorker

"Я щойно мав бесіду з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом. У НАТО заяви Трампа про те, що організація застаріла, викликають стурбованість", – заявив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє "Укрінформ".

Він також згадав вислови ймовірного майбутнього глави Пентагону, зроблені кількома днями раніше у Вашингтоні, зазначивши, що "потрібно почекати, що відбудеться далі в американській політиці".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і Альянс не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом.

Окрім того, Трамп допустив зняття санкцій з Росії за умови скорочення ядерних арсеналів.

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