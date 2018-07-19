У НАТО відреагували на заяву Трампа щодо Чорногорії

"Напад на одного є нападом на всіх"

У НАТО відреагували на слова президента США Дональда Трампа щодо Чорногорії, підтвердивши свою готовність до колективної оборони.

Представник НАТО у відповідь заявив, що стаття 5 Північноатлантичного договору залишається "безумовною та залізною", і підтвердив, що "напад на одного є нападом на всіх", повідомляє Deutsche Welle.

Нагадаємо, Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу.