ПОЛІТИКА НОВИНИУ НАТО відреагували на слова президента США Дональда Трампа щодо Чорногорії, підтвердивши свою готовність до колективної оборони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У НАТО відреагували на заяву Трампа щодо Чорногорії
"Напад на одного є нападом на всіх"
Фото: zn.ua
Представник НАТО у відповідь заявив, що стаття 5 Північноатлантичного договору залишається "безумовною та залізною", і підтвердив, що "напад на одного є нападом на всіх", повідомляє Deutsche Welle.
Нагадаємо, Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу.
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19 07 2018 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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