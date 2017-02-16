У НАТО вирішили посилити присутність в Чорному морі

Це відповідь на нові виклики, а не провокація щодо Росії

Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.

Про це сказано в заяві на сайті НАТО, опублікованій в четвер, 16 лютого, повідомляє DW.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг також повідомив про ці плани на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Він пояснив, що глави Міноборони вирішили проводити більше навчань і маневрів для удосконалення систем бойової готовності та підвищення поінформованості про ситуацію в регіоні.

Столтенберг особливо підкреслив, що про провокацію щодо Росії мови немає.

"Наша присутність буде збільшена, але вона матиме ретельно продуманий, оборонний характер і жодним чином не буде провокувати жодних конфліктів чи ескалувати напруженість", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

За його словами, цей крок - лише один з компонентів загальної стратегії адаптації системи оборони і стримування НАТО до більш складних умов у сфері безпеки, зокрема і в Чорноморському регіоні.

Співробітник НАТО, який побажав залишитися неназваним, повідомив в інтерв'ю агентству AFP, що метою посилення військової присутності в регіоні є отримання секретної інформації, зокрема про розміщені в ньому російські ракети "земля-повітря", у зв'язку з нарощуванням Росією військової сили в Чорному морі. На підготовку цієї угоди у країн, що входять в альянс, пішло близько дев'яти місяців, оскільки Болгарія не хотіла опинитися в невигідному становищі щодо Росії.

Зміцнення позицій альянсу біля його південно-східних кордонів - нова мета союзників після розміщення батальйонів на північному сході Європи. Країни чорноморського регіону, що входять в НАТО, - це Туреччина, Болгарія і Румунія. Україна і Грузія, які мають виходи до Чорного моря, є партнерами Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, військовослужбовці сухопутних військ США і американська військова техніка прибули до Румунії, де будуть розквартировані на території військово-повітряної бази в місті Констанца.