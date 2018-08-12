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У НАТО визначили 5 головних напрямів реформи сектору безпеки і оборони України

Один із напрямків - новий закон про розвідку
У НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.
У НАТО визначили 5 головних напрямів реформи сектору безпеки і оборони України Фото: google.com

Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи", інформує УНІАН.

Він наголосив, що після ухвалення закону про національну безпеку також треба прийняти ще низку законів.

"Наша команда у консультаціях з нашими партнерами визначила п'ять основних стрижнів законодавчої роботи, які необхідні для впровадження закону про національну безпеку", - сказав він.

"По-перше, йдеться про новий закон щодо парламентського комітету зі здійснення нагляду (за діяльністю розвідувальних служб і служб безпеки - Ред.).

По-друге, закон про Службу безпеки України, який має зміцнити в рамках реформи ті елементи, що містяться у рамковому законі (про нацбезпеку).

По-третє, новий закон про розвідку.

По-четверте, щодо управління державними таємницями і засекреченою інформацією", - заявив Вінніков.

Також він наголосив, що п'ятим елементом є реформування галузі оборонної промисловості та системи державних закупівель у галузі оборони.

Вінніков наголосив, що в Альянсі ці напрями вважають пріоритетними для реформування на наступний рік, оскільки відбувається "перехід від теорії до практики у впровадженні оборонних реформ".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.

У вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.

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08 12 2018 12:56
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