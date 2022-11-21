У НАТО закінчуються запаси зброї - Столтенберг

Північноатлантичний альянс вичерпав велику частину запасів зброї та боєприпасів. У зв'язку з цим необхідно наростити їх виробництво.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек підкреслив, що необхідно активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Він зазначив, що Альянс нині вичерпав більшу частину власних запасів зброї та боєприпасів. Тому йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво та продовжити підтримку України.

Країни Альянсу мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України – це можуть бути вищі ціни на енергоносії та інші економічні наслідки, проте Україна "платить" за це значно більшу ціну, додав Столтенберг.

"Ми маємо пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров'ю - щодня, і ми зобов'язані їх підтримувати", - резюмував він.

Раніше повідомлялось,що Італія продовжить постачання зброї до України наступного року.