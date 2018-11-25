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У НАТО заявляють, що стежать за ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці

Альянс закликає до стримування та деескалації
У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та Керченській протоці і контактують з органами влади України.
У НАТО заявляють, що стежать за ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці Фото: zn.ua

Про це в неділю, 25 листопада, повідомила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

"Ми закликаємо до стримування та деескалації. НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включно з її навігаційними правами в її територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права", – зазначила Лунгеску.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення. Окрім того, за словами представника президента України в АР Крим Бориса Бабіна, понад 20 військових взяли в полон.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Україна терміново скликає позачергове засідання Радбезу ООН.

Європейський союз закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу заявив, що Україна може ввести воєнний стан.

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25 11 2018 23:24
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