У НАТО заявили, що рівень готовності ЗСУ не є критерієм для отримання Плану дій щодо членства

Голова Військового комітету НАТО Пьотр Павел заявив, що оцінка рівня готовності Збройних сил України не є критерієм для надання країні Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки це політичне рішення, яке не ґрунтується на військових рекомендаціях.

"Якщо нас, як військових, попросять надати військову пораду (надавати чи ні Україні ПДЧ), то це буде йтися про рівень співпраці, про рівень готовності українських сил. Це ми можемо надати навіть зараз. Ми можемо надати доповідь про стан готовності українських сил у будь-який час. Тому що нам відомо, де ми знаходимося, де є проблеми, які виклики. Це не критерії для надання ПДЧ. Тому що це – не умова. Надання ПДЧ – це політичне рішення, яке не ґрунтується на військових рекомендаціях", – наголосив голова Військового комітету НАТО в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, ПДЧ – це інструмент, який допомагає країні, яка бажає стати членом Альянсу, стати ним у свій час.

"ПДЧ – це, більш-менш, політичний інструмент, щоб позначити рівень прагнень і, свого роду, визначити період, який залишився між "сьогодні" і потенційним членством", – наголосив генерал.

Він також заявив, що жодна з держав за останні 20 років не була в ситуації, у якій зараз перебуває Україна. Водночас Павел зазначив, що йому "складно уявити, що надання ПДЧ значно змінить рівень співпраці, який вже є між НАТО і Україною".

"Для нас зміни, якщо вони і будуть, то будуть дуже незначними, тому що, як я сказав, рівень співпраці, її обсяг і глибина вже зараз дуже значні, і дуже складно додати щось нове. Тому будь-яке обговорення щодо надання ПДЧ буде проходити на політичному рівні. І мені це складно коментувати, тому що це буде втручанням у сферу, яка не належить до моєї компетенції", – підкреслив глава ВК Альянсу.

Крім того, він додав, що "прописаних військових критеріїв для надання ПДЧ немає".

"Надання ПДЧ має бути після того, як країна досягне певного рівня реформ. Коли я беру участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, ми все чуємо за столом, що в плані реформ є ще куди йти. Я вірю, що, коли рівень прогресу досягне того рівня, який буде прийнятним для політичного рішення надати ПДЧ, тоді з цього приводу буде консенсус", – зазначив Павел.

Він також підкреслив, що ВК надає військову оцінку на кожному засіданні Комісії Україна-НАТО.

"З того часу, як ми надаємо її на кожному засіданні Комісії Україна-НАТО, в спеціальній оцінці необхідності немає. І зараз, коли ми повернемося зі Львова, я буду писати звіт від ВК Північноатлантичній раді. Все, що ми почуємо від наших українських партнерів, ми оцінимо, запишемо у звіт, і це буде направлено на політичний рівень. Політичний рівень постійно інформований про рівень реформ. Їм не потрібно нас просити зробити специфічну оцінку", – підсумував генерал.