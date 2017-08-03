У НАТО знають, хто на кого напав і розуміють, хто винен, – Пристайко

НАТО виявляє інтерес "до того, що відбувається на Донбасі"

Україна отримала чітке розуміння про позицію НАТО щодо російської агресії під час засідання комісії Україна-НАТО 8 березня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Була чітка позиція щодо підтримки України з боку НАТО, як організації, так і її членів – країн-учасниць. Вони знають, хто на кого напав, розуміють, хто винен, і називають винною Росію", – повідомив Пристайко.

За його словами, у НАТО виявляють інтерес "до того, що відбувається на Донбасі, чому відбувається погіршення ситуації і яким шляхом піде Україна, щоб вийти з цієї ситуації".

"Цікавилися питаннями реформ, як Україна буде боротися з корупцією, як знайде своє місце серед країн ЄС", – додав Пристайко.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що НАТО підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей.