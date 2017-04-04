У Нацбанку очікують зростання міжнародних резервів до $16,1 млрд

Завдяки співпраці з МВФ, резерви країни зросли майже в три рази

Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів до 16,1 млрд доларів після надходження траншу Міжнародного валютного фонду.

"Після надходження четвертого траншу МВФ міжнародні резерви зростуть до 16,1 млрд доларів", - сказав в ході брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, інформують "Українські новини".

Чурій додав, що, завдяки співпраці з МВФ, резерви країни зросли майже в три рази.

Як відомо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів.

У той же час в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.