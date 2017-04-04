НОВИНИНаціональний банк України очікує зростання міжнародних резервів до 16,1 млрд доларів після надходження траншу Міжнародного валютного фонду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нацбанку очікують зростання міжнародних резервів до $16,1 млрд
Завдяки співпраці з МВФ, резерви країни зросли майже в три рази
Фото: forbes.ua
"Після надходження четвертого траншу МВФ міжнародні резерви зростуть до 16,1 млрд доларів", - сказав в ході брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, інформують "Українські новини".
Чурій додав, що, завдяки співпраці з МВФ, резерви країни зросли майже в три рази.
Як відомо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів.
У той же час в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.
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04 04 2017 14:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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