У Нацбанку побоюються посилення трудової міграції українців

Трудова міграція з України буде рости ще 2-3 роки, але почне знижуватися у середньостроковій перспективі.

Про це повідомив директор департаменту монетарної політики і економічного аналізу Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук в інтерв'ю польському інформагентству Polska Agencja Prasowa Biznes, пише НБУ на своїй Facebook-сторінці.

Ніколайчук визнав, що еміграція породила прогалини на українському ринку праці. "Тема мігрантів є для нас серйозною причиною для занепокоєння, адже у такому масштабі, який ми спостерігаємо зараз, це, безумовно, вплине на наш потенційний ВВП", - заявив він.

В НБУ порахували, що за останні два роки міграція привела до зменшення нашої робочої сили на 5-8%. "Раніше ми оцінювали зменшення в 3-4%, тому перегляд оцінки є дуже великою", - додав Ніколайчук.

Крім того, він зазначив, що вплив на потенційний ВВП досить високий, особливо з огляду на те, що виїжджають найбільш працездатні громадяни. Значна кількість - близько 70% - це чоловіки. У віковому розрізі близько 35% це емігранти до 30 років, і це стало тенденцією. За його словами, ще кілька років тому чисельність молодих емігрантів була значно нижче.

При цьому, в НБУ сподіватися на поліпшення якості життя в Україні. "У наступні 2-3 роки збільшення чисельності може бути значним, але ми очікуємо скорочення кількості мігрантів в середньостроковій перспективі", - заявив він.

Представник Нацбанку також додав, що такий прогноз обумовлений, зокрема, різницею в оплаті праці в Україні та Польщі.

"Дійсно, ми бачимо, що кількість людей, готових їхати на роботу за кордон, збільшується, і така оцінка є обґрунтованою і відповідає нашим очікуванням. Ми відзначаємо істотну різницю між рівнем заробітної плати в Україні та Польщі. Оплата приблизно вище в 3 рази і цю різницю не можна так швидко вирівняти ", - зазначив Ніколайчук.

Крім того, в НБУ нагадали, що війна на Донбасі також продовжує впливати на міграційні процеси в Україні.

"Три роки тому основними мігрантами були жителі західної частини України, тоді як зараз значну частину складають жителі східної частини країни", - сказав глава департаменту.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що голова Національного банку Вікторія Гонтарева, яка ще 10 квітня 2017 року подала у відставку, але так і не була звільнена, прийде в парламент для звіту 1 березня.