У Нацбанку попередили про можливе шахрайство на ринку

Компанія Royal Standard, яка пропонує українцям депозити на неринкових умовах, не має статусу фінансової установи та ліцензій українських регуляторів.

"Компанія також не отримувала таких ліцензій і від інших регуляторів фінансового сектора - Нацкомфінпослуг і НКЦБФР. Більш того, Роялстендард взагалі не має статусу фінансової установи. Тобто компанія за законом не може залучати депозити і видавати кредити", - підкреслили в НБУ.

Також у НБУ відзначають, що ця фірма обіцяє вкладникам відсотки за депозитами набагато вище банківських (24-33% річних в гривнях і 18-22% в доларах). Гроші пропонується вносити готівкою у офісі або перераховувати на їх банківський рахунок. Відсотки Royal Standard обіцяє виплачувати на банківську картку, реквізити якої вказуються в договорі.

В якості гарантії такого "депозиту" зі вкладником укладається договір застави прав на рухоме або нерухоме майно, по якому вкладникові передається заставу на майно вартістю нібито більше вартості депозиту, вказує НБУ.

Крім прийому депозитів компанія, також надає кредити під заставу майна - саме права на це майно і передаються вкладникам у якості гарантії вкладу. Ринкова вартість і взагалі наявність такого майна викликає сумніви, відзначає регулятор.