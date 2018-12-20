У Нацбанку пояснили як спростять нагляд за валютними операціями

"Більше ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги"

У Національному банку спростять порядок нагляду за валютними операціями.

"Розроблений проект Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції є одним з ключових в переході від системи тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом "більше ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги", - повідомляє "Укрінформ".

Документом визначаються ознаки валютних операцій, які вказують на необхідність проведення банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку додаткового аналізу транзакцій. Це, зокрема, неспівпадіння обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності, невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта, значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості, використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.

За відсутності цих індикаторів уповноважені агенти зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Окрім того, з введенням в дію Закону "Про валюту та валютні операції" з 7 лютого 2019 року з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Таким чином, значна частина клієнтських операцій буде звільнена від додаткових перевірок і вимог щодо надання документів.

Водночас зазначеним проектом Положення Національний банк скасовує низку процедурних вимог до уповноважених агентів. Зокрема, пропонується скасувати двоетапний аналіз клієнтських операцій із залучення кредитів від нерезидентів (пропонується перевірка лише на етапі повернення кредиту), а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.

Після ухвалення і введення в дію зазначеного документа з 7 лютого 2019 року діюче Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління НБУ від 15 серпня 2016 № 369, втратить свою чинність.

За підсумками публічного обговорення остаточна та схвалена Правлінням Національного банку версія нормативно-правового акта буде оприлюднена не пізніше ніж за 30 днів до набуття чинності Законом "Про валюту і валютні операції", тобто до 7 січня 2019 року.

Додамо, Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.