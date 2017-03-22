У Нацбанку заспокоїли, що дата траншу МВФ не принципова

У Національному банку України вважають, що для макроекономічної та фінансової стабільності не є принциповою дата отримання траншу фінансування від Міжнародного валютного фонду, а принциповим є те, що Україна знаходиться в програмі з МВФ.

Про це сказав заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Для макроекономічної та фінансової стабільності не є принциповою дата отримання траншу фінансування від Міжнародного валютного фонду. Для нас принциповим є те, що Україна знаходиться в програмі з МВФ", - зазначив Чурій.

З його слів, перенесення засідання Ради директорів МВФ на курс гривні не має значного впливу. Адже курс гривні наразі залежить не від волатильних потоків капіталу, як це відбувається в багатьох країнах світу, а від експортно-імпортних операцій бізнесу, які не реагують так швидко на подібні новини.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.