У Нацбанку заспокоїли, що дата траншу МВФ не принципова
Про це сказав заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.
"Для макроекономічної та фінансової стабільності не є принциповою дата отримання траншу фінансування від Міжнародного валютного фонду. Для нас принциповим є те, що Україна знаходиться в програмі з МВФ", - зазначив Чурій.
З його слів, перенесення засідання Ради директорів МВФ на курс гривні не має значного впливу. Адже курс гривні наразі залежить не від волатильних потоків капіталу, як це відбувається в багатьох країнах світу, а від експортно-імпортних операцій бізнесу, які не реагують так швидко на подібні новини.
Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.
У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.
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