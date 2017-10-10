У Нацбанку заявили про збільшення грошової маси у вересні на 1,7%
Про це передає сайт Національного банку України (НБУ).
Як відзначили в НБУ, динаміка зумовлена збільшенням залишків на депозитах на 2,6%. У Національному банку також констатували збільшення кредитного портфеля в національній валюті на 1,4% за рахунок кредитів, виданих корпоративного сектора та населенню.
"За підсумками вересня 2017 грошова маса збільшилася на 1,7% - до 1 трлн 123,3 млрд грн, що було зумовлено зростанням залишків за депозитами", - йдеться в повідомленні.
У НБУ додали, що у вересні спостерігалося незначне зростання вартості банківських кредитів у національній валюті. За підсумками місяця їхня вартість для бізнесу зросла на 0,6 в. п., для домашніх господарств - на 1,3 в. п. Натомість вартість нових кредитів в іноземній валюті для бізнесу скоротилася на 0,5 в. п.
Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків.
Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.
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