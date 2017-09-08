У Нацбанку заявили про зростання грошової маси в липні на 1%
Динаміка зумовлена як збільшенням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками – на 1,3%, до 311,639 млрд грн, так і зростанням залишків за депозитами – на 0,9%, до 802,786 млрд грн. У тому числі депозитний портфель в іноземній валюті у липні виріс на 1,4% - до 353,004 млрд грн.
Про це передає сайт Національного банку України.
"За підсумками липня 2017 грошова маса зросла на 1,0% - до 1114.8 млрд грн, що було зумовлено збільшенням готівкових коштів в обігу поза банками і залишків за депозитами", - заявили в банку.
Нацбанк також зазначив триваюче в липні поступове здешевлення гривневих кредитів для бізнесу: ставка знизилася на 0,8 відсоткових пункта (в. п.), а з початку року - на 3,8 в. п., до 13% річних.
Паралельно знижувалась прибутковість депозитних продуктів у національній валюті для бізнесу: ставка знизилася на 0,2 в. п., а з початку року – на 2,9 в. п., до 8%.
Нагадаємо, що Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.
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