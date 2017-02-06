Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нацгвардії кажуть, що командир, якого спіймали на хабарі, був звільнений з військової служби

Термін контракту затриманого закінчувався 1 червня
Національна гвардія заперечує затримання командира однієї з військових частин в Івано-Франківській області співробітниками Служби безпеки і заявляє про затримання колишнього командира роти.
У Нацгвардії кажуть, що командир, якого спіймали на хабарі, був звільнений з військової служби Фото: vpzhr.gp.gov.ua

"Національна гвардія повідомляє, що командири військових частин НГУ виконують свої обов'язки в штатному режимі та інформація про затримання командира військової частини не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі НГУ, повідомляють "Українські новини".

В НГУ уточнюють, що 30 травня затримали командира роти однієї з військових частин. Відзначається, що він був звільнений з військової служби у зв'язку із завершенням контракту наказом командувача НГУ №59 від 17 травня.

Також зазначено, що термін контракту затриманого закінчується 1 червня.

Нагадаємо, що командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.