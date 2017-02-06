CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна гвардія заперечує затримання командира однієї з військових частин в Івано-Франківській області співробітниками Служби безпеки і заявляє про затримання колишнього командира роти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нацгвардії кажуть, що командир, якого спіймали на хабарі, був звільнений з військової служби
Термін контракту затриманого закінчувався 1 червня
Фото: vpzhr.gp.gov.ua
"Національна гвардія повідомляє, що командири військових частин НГУ виконують свої обов'язки в штатному режимі та інформація про затримання командира військової частини не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі НГУ, повідомляють "Українські новини".
В НГУ уточнюють, що 30 травня затримали командира роти однієї з військових частин. Відзначається, що він був звільнений з військової служби у зв'язку із завершенням контракту наказом командувача НГУ №59 від 17 травня.
Також зазначено, що термін контракту затриманого закінчується 1 червня.
Нагадаємо, що командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.
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02 06 2017 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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