У Нацгвардії кажуть, що командир, якого спіймали на хабарі, був звільнений з військової служби

Національна гвардія заперечує затримання командира однієї з військових частин в Івано-Франківській області співробітниками Служби безпеки і заявляє про затримання колишнього командира роти.

"Національна гвардія повідомляє, що командири військових частин НГУ виконують свої обов'язки в штатному режимі та інформація про затримання командира військової частини не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі НГУ, повідомляють "Українські новини".

В НГУ уточнюють, що 30 травня затримали командира роти однієї з військових частин. Відзначається, що він був звільнений з військової служби у зв'язку із завершенням контракту наказом командувача НГУ №59 від 17 травня.

Також зазначено, що термін контракту затриманого закінчується 1 червня.

Нагадаємо, що командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.