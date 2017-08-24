У Нацгвардії розповіли, як рятували постраждалих від вибуху на Грушевського
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.
"Зупинились і кинулись до постраждалих. У жінки та чоловіка були численні посічення голови. Ми одразу наклали їм пов'язки. Все робилося миттєво, нам терміново треба було зупинити кровотечу. Тримали голову жінки і постійно з нею говорили, щоб не втратити контакт. Вони з чоловіком були при свідомості", – розповів заступник командира 1-ої навчальної роти по роботі з особовим складом спеціального батальйону (Почесна варта) капітан Сергій Добровольський.
Він додав, що нацгвардійці виставили в оточення 7 військовослужбовців для недопущення сторонніх осіб. Після цього викликали карету швидкої медичної допомоги та наряд поліції. Вони прибули через 10-15 хвилин і потерпілих передали медичним працівникам.
Також Добровольський розповів, що, проїжджаючи біля будівлі Кабінету міністрів України, він побачив клуб диму заввишки десь півтора метра.
"Поруч на узбіччі в цей момент перебували цивільні люди. Жінка одразу впала, потім впав чоловік на коліна. З ними також йшла дівчина", – розповів нацгвардієць подробиці вибуху.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.
Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.
Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.
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