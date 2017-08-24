Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нацгвардії розповіли, як рятували постраждалих від вибуху на Грушевського

Нацгвардійці першими надали допомогу постраждалим
Першими допомогу постраждалим від вибуху в Києві на вулиці Грушевського надали нацгвардійці, які після закінчення служби з охорони громадського порядку біля Адміністрації Президента їхали на автобусі в пункт постійної дислокації.
У Нацгвардії розповіли, як рятували постраждалих від вибуху на Грушевського Фото: ngu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

"Зупинились і кинулись до постраждалих. У жінки та чоловіка були численні посічення голови. Ми одразу наклали їм пов'язки. Все робилося миттєво, нам терміново треба було зупинити кровотечу. Тримали голову жінки і постійно з нею говорили, щоб не втратити контакт. Вони з чоловіком були при свідомості", – розповів заступник командира 1-ої навчальної роти по роботі з особовим складом спеціального батальйону (Почесна варта) капітан Сергій Добровольський.

Він додав, що нацгвардійці виставили в оточення 7 військовослужбовців для недопущення сторонніх осіб. Після цього викликали карету швидкої медичної допомоги та наряд поліції. Вони прибули через 10-15 хвилин і потерпілих передали медичним працівникам.

Також Добровольський розповів, що, проїжджаючи біля будівлі Кабінету міністрів України, він побачив клуб диму заввишки десь півтора метра.

"Поруч на узбіччі в цей момент перебували цивільні люди. Жінка одразу впала, потім впав чоловік на коліна. З ними також йшла дівчина", – розповів нацгвардієць подробиці вибуху.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.

Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2017 23:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.