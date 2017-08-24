У Нацгвардії розповіли, як рятували постраждалих від вибуху на Грушевського

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

"Зупинились і кинулись до постраждалих. У жінки та чоловіка були численні посічення голови. Ми одразу наклали їм пов'язки. Все робилося миттєво, нам терміново треба було зупинити кровотечу. Тримали голову жінки і постійно з нею говорили, щоб не втратити контакт. Вони з чоловіком були при свідомості", – розповів заступник командира 1-ої навчальної роти по роботі з особовим складом спеціального батальйону (Почесна варта) капітан Сергій Добровольський.

Він додав, що нацгвардійці виставили в оточення 7 військовослужбовців для недопущення сторонніх осіб. Після цього викликали карету швидкої медичної допомоги та наряд поліції. Вони прибули через 10-15 хвилин і потерпілих передали медичним працівникам.

Також Добровольський розповів, що, проїжджаючи біля будівлі Кабінету міністрів України, він побачив клуб диму заввишки десь півтора метра.

"Поруч на узбіччі в цей момент перебували цивільні люди. Жінка одразу впала, потім впав чоловік на коліна. З ними також йшла дівчина", – розповів нацгвардієць подробиці вибуху.