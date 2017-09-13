У Нацгвардії та Нацполіції готові до введення миротворців ООН на Донбас

Підрозділи Нацгвардії України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до введення миротворчої місії ООН на Донбас.

"Якщо це буде миротворча операція під егідою ООН, то ми готові сприяти цим заходам. Якщо це потягне за собою необхідність збільшення (кількості військовослужбовців Нацгвардії в АТО), то ми його забезпечимо", - сказав командувач Нацгвардії Юрій Аллеров, інформує "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий зазначив, що на сьогодні всі підрозділи поліції і Нацгвардії готові виконувати завдання в зоні АТО, "вони абсолютно боєздатні і мотивовані".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи стосується ця можливості введення миротворчої місії ООН на Донбасі, Яровий сказав: "У тому числі".

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна внесе письмовий варіант ініціативи про введення миротворчої місії ООН на Донбас після узгодження з країнами-партнерами.

За його словами, внесення Росією "сирого варіанту" резолюції заважає Україні, яка зараз веде переговори з партнерами.

Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.