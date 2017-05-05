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У Нацгвардії заявляють, що полк "Азов" не отримував фінансування від США

Підрозділ також не співпрацював з американськими інструкторами
Підрозділ спеціального призначення "Азов", який входить до складу Національної гвардії України, не отримував фінансування від Сполучених Штатів Америки (США).
У Нацгвардії заявляють, що полк "Азов" не отримував фінансування від США Фото: з вільних джерел

"З офіційних джерел США у вигляді матеріальної чи грошової допомоги спецпідрозділу "Азов" не надходило. На сьогодні цілеспрямованого виділення на якийсь підрозділ немає. Цільова допомога на питання зв'язку і з логістики, але перерозподіл майна Сполучених Штатів в підрозділ "Азов" не передбачався", – повідомив командувач Національної гвардії Юрій Аллеров, інформує "Радіо Свобода".

За його інформацією, бійці "Азова" не брали участі в тренуваннях, які проводили для українських військових бійці Національної гвардії або інших підрозділів збройних сил США, і не співпрацювали з американськими інструкторами.

"Допомоги Америки не було і не планується", – заявив Аллеров.

У проекті закону про американську військову допомогу для армій світу окремий параграф присвячений неприпустимості будь-якої підтримки батальйону "Азов", як його називають в Конгресі США. Вперше ця вимога з'явилася в 2015 році за ініціативою конгресменів Джона Кон'єрса і Теда Його. У січні 2016 року американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Пентагон викреслив цей пункт з документа. Однак у цьому році цей параграф знову присутній в документі.

Нагадаємо, що нижня палата конгресу США заборонила Україні витрачати виділені їй кошти на підтримку батальйону "Азов".

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05 05 2017 16:58
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