У Нацгвардії заявляють, що полк "Азов" не отримував фінансування від США

Підрозділ спеціального призначення "Азов", який входить до складу Національної гвардії України, не отримував фінансування від Сполучених Штатів Америки (США).

"З офіційних джерел США у вигляді матеріальної чи грошової допомоги спецпідрозділу "Азов" не надходило. На сьогодні цілеспрямованого виділення на якийсь підрозділ немає. Цільова допомога на питання зв'язку і з логістики, але перерозподіл майна Сполучених Штатів в підрозділ "Азов" не передбачався", – повідомив командувач Національної гвардії Юрій Аллеров, інформує "Радіо Свобода".

За його інформацією, бійці "Азова" не брали участі в тренуваннях, які проводили для українських військових бійці Національної гвардії або інших підрозділів збройних сил США, і не співпрацювали з американськими інструкторами.

"Допомоги Америки не було і не планується", – заявив Аллеров.

У проекті закону про американську військову допомогу для армій світу окремий параграф присвячений неприпустимості будь-якої підтримки батальйону "Азов", як його називають в Конгресі США. Вперше ця вимога з'явилася в 2015 році за ініціативою конгресменів Джона Кон'єрса і Теда Його. У січні 2016 року американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Пентагон викреслив цей пункт з документа. Однак у цьому році цей параграф знову присутній в документі.

Нагадаємо, що нижня палата конгресу США заборонила Україні витрачати виділені їй кошти на підтримку батальйону "Азов".