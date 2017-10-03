У Національній поліції створять Офіс реформ

В Національній поліції створять Офіс реформ, у який увійдуть найдосвідченіші співробітники, представники МВС, громадськості та міжнародні партнери.

Також планується істотно знизити некомплект в поліцейських підрозділах, розповів на нараді керівників обласних підрозділів глава Нацполіції Сергій Князєв, інформує сайт Нацполіції.

За його словами, розкриття тяжких злочинів стане "лакмусовим папірцем" ефективності роботи поліції. Він також зазначив, що протягом цього року вже є значні зрушення в розкритті злочинів. Крім того, за його словами, вдалося зупинити зростання кількості злочинів на більшості напрямків.

"По тій роботі, яка почалася в регіонах, ми бачимо різке зниження реєстрації крадіжок автотранспорту. В деяких регіонах - удвічі. Місто Київ у січні-лютому не може "піднятися" вище 100 викрадень, а у великих регіонах ця кількість різко знизилася. Значить, ми на правильному шляху", - підкреслив Князєв.

Він також констатував, що в деяких регіонах некомплект поліції є просто критичним - понад чверть особового складу. Тому набір кандидатів на службу визначено одним із пріоритетних напрямків роботи Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції.

"До кінця 2017 року планують укомплектувати від 10 до 15 тис. вакантних посад поліцейських", - зазначив Князєв.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий також зазначив, що підвищення кваліфікації особового складу Нацполіції теж є основним завданням.

"Все, що залежить від керівництва МВС і Нацполіції для поліпшення взаємодії, ми готові забезпечити. Цей процес для тих, хто прагне змінюватися та покращувати роботу. З тими, хто цього не хоче, ми будемо прощатися", - сказав він.

Нагадаємо, що в підрозділі корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції з'явилися повітряні спецпризначенці.