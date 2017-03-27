У "Національному корпусі" вирішили припинити блокування відділень "Сбербанку"

"Нацкорпус" закликав забирати з нього депозити

Партія "Національний корпус" ("Азов") вирішила припинити блокування відділень "Сбербанку" в зв'язку з введенням санкцій проти банків з російським державним капіталом.

"Ми на короткий час розблокуємо відділення російських банків, розуміючи, що вкладниками в них, зокрема, стали звичайні громадяни. Однак звертаємося до них з проханням проявити національну солідарність із нашим спільним фронтом боротьби з агресором і одночасно врятувати свої кошти", - повідомляє сайт "Нацкорпусу".

На думку партії, якщо вкладники банків із російським капіталом почнуть масово забирати свої депозити, це буде сильним "фінансовим ударом по агресору".

Водночас партія закликає владу не допустити продажу цих установ номінальним власникам, які будуть працювати на користь колишніх власників.

Нагадаємо, що Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.