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У Нацкомісії обіцяють, що абонплата за газ може зменшити платіжки за тепло на 300-400 грн

Розрахункове зменшення розміру платіжки за послугу з централізованого опалення може складати і більші величини
Нова методологія та тарифи на розподіл природного газу дозволять зменшити тарифи на теплову енергію і відповідно розмір платіжки за послугу з централізованого опалення для населення.
У Нацкомісії обіцяють, що абонплата за газ може зменшити платіжки за тепло на 300-400 грн Фото: kp.by

"Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведено розрахунки тарифів на теплову енергію для першої групи ліцензіатів, які можуть бути схвалені для одержання пропозицій зацікавлених сторін з урахуванням:  нової методології визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу;  нового рівня мінімальної заробітної плати, передбаченого законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Середнє зменшення тарифу по зазначених ліцензіатах складатиме близько 60 грн за 1 Гкал, або більше 5% від діючого на сьогоднішній день тарифу на теплову енергію", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Водночас, розрахункове зменшення розміру платіжки за послугу з централізованого опалення може складати і більші величини.

Так, згідно з розрахунками НКРЕКП, для родини, що мешкає у однокімнатній квартирі, зменшення складатиме майже 300 грн; для родини, що мешкає у двокімнатній квартирі, - більше 400 грн.

В НКРЕКП уточнили, що розрахунки для першої групи були виконані по 11 підприємствам, що здійснюють ліцензовану діяльність у різних регіонах України з обсягом корисного відпуску майже 40% від загального обсягу корисного відпуску ліцензіатів Нацкомісії.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко вже затвердив відставку всього складу НКРЕ на чолі з головою Дмитром Вовком.

Раніше Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг скасувала рішення про введення абонплати за газ.

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19 04 2017 20:39
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