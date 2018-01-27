У Нацполіції кажуть, що задокументували хабарів на понад 45 млн грн

Минулого року в Україні зафіксували хабарі на загальну суму 45 млн грн.

Про це розповів голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання колегії МВС України за підсумками 2017 року, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"Щодо протидії корупції. Кількість виявлених фактів хабарництва збільшилась на чверть. Загальна сума задокументованих хабарів сягає понад 45 млн грн. Тобто ми повернули 3,7 млн грн і викрили злочинні дії на 45 млн грн", - сказав Князев.

За його словами, із 8,8 тис. кримінальних правопорушень у сфері економіки 2,5 тис. пов'язані з незаконним використанням бюджету.

"До кримінальної відповідальності притягнуто 293 представників органів влади, які організували незаконні схеми виведення бюджетних грошей у тіньовий обіг", - уточнив Князєв.

Нагадаємо, шо голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання колегії МВС заявив, що в Україні вп'ятеро зменшилася кількість замовних убивств порівняно із 1990-ми роками.