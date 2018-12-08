У Нацполіції не надають додаткової інформації про справу Шеремета, аби "не нашкодити слідству"
У поліції заявиили, що продовжують проводити слідчі дії, допитують свідків та виконують необхідні судові експертизи, інформує "Громадське".
Крім того, правоохоронці, як і раніше, поінформували про відпрацювання кількох версій убивства Павла, серед яких:
- професійна діяльність в Україні та закордоном
- дестабілізація ситуації в державі
- конфліктні ситуації в особистому житті потерпілого, родинні та інтимні стосунки
- ситуативні конфлікти на побутовому рівні, комерційного, фінансового характеру
- помилка в об’єкті злочину
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало".
Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.
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