У Нацполіції не надають додаткової інформації про справу Шеремета, аби "не нашкодити слідству" Причетні до злочину досі не встановлені

У Національній поліції заявили, що розголошення додаткових відомостей про розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета може негативно вплинути на його результати.

Фото: krymr.com

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