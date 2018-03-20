У Нацполіції створили нове управління
Про це повідомляє прес-служба НП.
"Чим більш широким буде поле взаємодії в контексті обміну інформацією з міжнародними організаціями, тим більше результатів роботи матимемо і ми, і правоохоронні органи інших країн", - заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв на зустрічі з делегацією Управління ООН наркотиків та злочинності .
Крім того, Нацполіція співпрацюватиме з ООН у сфері протидії наркозлочинності та іншим проявам організованої злочинності.
Передбачається регіональна та міжнародна співпраця у протидії незаконному обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми та іншим тяжким злочинам, які вчиняють організовані злочинні групи та організації.
Раніше повідомлялося, що в МВС створили докладні інструкції практичного іспиту для отримання водійських прав.
До слова, у полках спецпризначення поліції Києва працює 185 екс-"беркутівців".
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