У Нацполіції створили нове управління

Глава Нацполіції Сергій Князєв під час зустрічі з делегацією ООН 20 березня

У Національної поліції запровадили управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомляє прес-служба НП.

"Чим більш широким буде поле взаємодії в контексті обміну інформацією з міжнародними організаціями, тим більше результатів роботи матимемо і ми, і правоохоронні органи інших країн", - заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв на зустрічі з делегацією Управління ООН наркотиків та злочинності .

Крім того, Нацполіція співпрацюватиме з ООН у сфері протидії наркозлочинності та іншим проявам організованої злочинності.

Передбачається регіональна та міжнародна співпраця у протидії незаконному обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми та іншим тяжким злочинам, які вчиняють організовані злочинні групи та організації.

Раніше повідомлялося, що в МВС створили докладні інструкції практичного іспиту для отримання водійських прав.

До слова, у полках спецпризначення поліції Києва працює 185 екс-"беркутівців".