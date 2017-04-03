У Нацполіції створили повітряний спецприз, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.
Він оприлюднив відео, на якому спецпризівці показують свої здібності на висоті 80 м в одній з висоток столиці.
"Маємо нарешті повітряний спецназ. Дякуючи меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, у нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей", – зазначив Князєв.
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Нагадаємо, заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва заявила, що в Україні створять спеціальний підрозділ жінок-поліціянток для боротьби із домашнім насиллям.
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