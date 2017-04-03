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У Нацполіції створили повітряний спецприз, – ФОТО, ВІДЕО

За словами глави Нацполіції, це стало можливим завдяки меценатам
У підрозділі корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції з'явилися повітряні спецпризначенці.
У Нацполіції створили повітряний спецприз, – ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Він оприлюднив відео, на якому спецпризівці показують свої здібності на висоті 80 м в одній з висоток столиці.

"Маємо нарешті повітряний спецназ. Дякуючи меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, у нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей", – зазначив Князєв.


Фото: facebook.com/sergii.knyazev


Фото: facebook.com/sergii.knyazev


Фото: facebook.com/sergii.knyazev


Фото: facebook.com/sergii.knyazev


Фото: facebook.com/sergii.knyazev


Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Нагадаємо, заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва заявила, що в Україні створять спеціальний підрозділ жінок-поліціянток для боротьби із домашнім насиллям.

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04 03 2017 19:20
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