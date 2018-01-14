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У Нацполіції виступають за створення відкритого реєстру педофілів

За словами Аброськіна, лише за добу зафіксовано два факти знущання над дітьми
У Національній поліції України виступили за створення відкритого реєстру педофілів.
У Нацполіції виступають за створення відкритого реєстру педофілів Фото: dpa

Про це повідомив перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін.

"Ці збоченці знищують наше майбутнє. Відповідальність за їх дії згідно чинного законодавства настільки гуманна, що дозволяє робити їм це знов. На часі внесення змін щодо посилення відповідальності за статеві злочини проти малолітніх та запровадження відкритого реєстру педофілів. Буду це повторювати та закликати законотворців до тих пір, поки це не станеться", – зазначив він.

За словами Аброськіна, лише за добу зафіксовано два факти знущання над дітьми. У Запорізькій області був затриманий місцевий житель за зґвалтування неприродним способом сина своєї співмешканки – п'ятирічного хлопчика. У Харківській області поліція затримала чоловіка, який намагався у своїй квартирі зґвалтували 11-річну дівчинку.

Нагадаємо, в Польщі виклали у відритий доступ імена 768 ґвалтівників і педофілів.

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14 01 2018 23:00
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