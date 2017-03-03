У Нацраді пояснили, чому відмовилися видавати ліцензію "Радио Вести"

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення пояснили, чому не продовжили ліцензію "Радио Вести".

Заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Уляна Фещук розповіла, що Нацрада має право відмовити у випадку, якщо до компанії протягом дії ліцензії були застосовані санкції, інформує Еспресо.TV.

"Ліцензія закінчила свою дію. Відповідно до чинного законодавства, вони звернулися з заявою про продовження строку дії ліцензії. У відповідності до статті 33 закону про телебачення, Нацрада має право відмовити у випадку, якщо до компанії протягом дії ліцензії були застосовані санкції. Таких санкцій до компанії було застосовано 4. Перше попередження - самовільна зміна програмної концепції. Друге попередження було за включення сепаратистів, які закликали до сепаратистських дій", - сказала Фещук.

За її словами, третє попередження було за протидію здійснення Нацрадою своїх повноважень. Четверте попередження - за ефір з Тетяною Монтян, коли ведучий не зупиняв її погрози родичам героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, що 23 лютого Нацрада позбавила ліцензії радіо "Вести" у Харкові за порушення умов ліцензії та мовних квот.

З радіо "Вести" 28 лютого звільнилася абсолютна більшість співробітників.