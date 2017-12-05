У Нацраді заявили про можливі санкції проти Інтера

Зараз на Інтері відбуваються перевірки через можливе порушення норм закону про квоти

У Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення повідомили про проведення перевірки телеканалу Інтер через можливе порушення законодавства про квоти передач європейського та українського виробництва.

"Що стосується телеканалу Інтер, то є сенс працювати над покращенням законодавства щодо захисту інформаційного простору. Наприклад, законодавці ввели норми про квоти передач європейського та українського виробництва. Ми провели моніторинг і побачили, що норми цього закону порушують Інтер та чотири канали цієї групи", - заявив у ефірі Еспресо.TV член Нацради Сергій Костинський.

За його словам, у разі виявлення порушення норм закону про квоти, Нацрада ініціюватиме введення санкцій проти Інтера.

Нагадаємо, що у квітні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалам ПрАТ Телеканал Інтер, ТОВ Телестудія Служба інформації, ТОВ ТРК Музика ТВ і ТОВ ТРК Кіно ТВ, які входять до Inter Media Group

Згідно з українським законодавством, передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва.

Зазначимо. що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за результатами моніторингу загальнонаціональних телеканалів з 24 по 26 квітня 2017 року зафіксувала вживання брутальних слів і виразів в анонсах окремих передач на телеканалах "СТБ" і "Новий канал".