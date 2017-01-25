У Нацраді заявили, що в лютому в Криму з’явиться українське радіо
Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, який розмістив відповідний запис на своїй сторінці у Facebook.
Костинський проінформував про завершення будівництва радіотелепередавальної станції в с.Чонгар Херсонської області висотою 150 м. За його словами, сигнал радіостанцій почне передаватися уже в лютому цього року.
"З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне доставлятися в Крим. Мова йде про Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим.Реалії, Херсон FM", - зазначив він.
Відповідаючи на питання одного з користувачів Facebook про те, чи буде діставати сигнал до Сімферополя і навіщо тоді цей проект, якщо ні, він відповів:
"Наразі організуємо мовлення на FM-хвилях та попереду - цифрове телебачення. Звісно, мовлення на FM-частотах, в силу законів фізики, не зможе охопити весь Крим. Але в зону впевненого прийому радіосигналу з Чонгару входять: Генічеський район Херсонської області (тут є дефіцит українського радіомовлення), м.Джанкой (АР Крим) та Джанкойський район, м. Красноперекопськ, м. Армянськ та Красноперекопський райони (АР Крим)", - написав Костинський.
"Сигналом українського мовлення на півночі Криму буде охоплено в сукупності близько 200 тис. чол.", - підкреслив член Нацради.
Костинський також зазначив, що "це один з перших кроків у розвитку мовлення в Криму".
Нагадаємо, що на початку грудня 2016 року в селищі Чонгар, що в Херсонської області розпочали будувати телевежу, яка буде давати сигнал на анексований Крим.
Згодом заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: