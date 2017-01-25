У Нацраді заявили, що в лютому в Криму з’явиться українське радіо

З початку лютого 20116 року сигнал українських радіостанцій почне надходити в окупований Росією Крим.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, який розмістив відповідний запис на своїй сторінці у Facebook.

Костинський проінформував про завершення будівництва радіотелепередавальної станції в с.Чонгар Херсонської області висотою 150 м. За його словами, сигнал радіостанцій почне передаватися уже в лютому цього року.

"З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне доставлятися в Крим. Мова йде про Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим.Реалії, Херсон FM", - зазначив він.

Відповідаючи на питання одного з користувачів Facebook про те, чи буде діставати сигнал до Сімферополя і навіщо тоді цей проект, якщо ні, він відповів:

"Наразі організуємо мовлення на FM-хвилях та попереду - цифрове телебачення. Звісно, мовлення на FM-частотах, в силу законів фізики, не зможе охопити весь Крим. Але в зону впевненого прийому радіосигналу з Чонгару входять: Генічеський район Херсонської області (тут є дефіцит українського радіомовлення), м.Джанкой (АР Крим) та Джанкойський район, м. Красноперекопськ, м. Армянськ та Красноперекопський райони (АР Крим)", - написав Костинський.

"Сигналом українського мовлення на півночі Криму буде охоплено в сукупності близько 200 тис. чол.", - підкреслив член Нацради.

Костинський також зазначив, що "це один з перших кроків у розвитку мовлення в Криму".

Нагадаємо, що на початку грудня 2016 року в селищі Чонгар, що в Херсонської області розпочали будувати телевежу, яка буде давати сигнал на анексований Крим.

Згодом заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.