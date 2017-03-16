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У найближчі тижні ЄС може виділити Україні 600 млн євро, - Мінгареллі

Це стало можливим завдяки тому, що уряд вніс у Верховну Раду законопроект про скасування заборони експорту необроблених лісоматеріалів
Глава представництва ЄС в Україні Х'ю Мінгареллі заявив, що Європейський Союз планує виділити Україні 600 млн євро в найближчі тижні.
У найближчі тижні ЄС може виділити Україні 600 млн євро, - Мінгареллі Х'юг Мінгареллі. Фото: EU

"В останні роки ЄС зробив багато для надання макрофінансової допомоги Україні. За цією програмою Україні вже представлено 3,4 млрд євро. На цей момент проходить другий етап, який дозволить виділити 600 млн євро. Шість тижнів тому було прийнято рішення про надання коштів. На цей момент це рішення узгоджується. Очікується, що 600 млн євро надійдуть протягом найближчих тижнів", - зазначив Мінгареллі, повідомляють "Українські Новини".

За словами представництва ЄС в Україні, це стало можливим завдяки тому, що уряд вніс у Верховну Раду законопроект про скасування заборони експорту необроблених лісоматеріалів.

Він зазначив, що кошти фінансова допомога позитивно позначиться на макроекономічної стабільності.

Нагадаємо, що уряд Сполучених Штатів Америки вирішив надати Україні 54 млн доларів на реформи і боротьбу з корупцією.

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