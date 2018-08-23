У НАЗК не знайшли порушень у деклараціях Авакова, Полторака і Турчинова
Крім того у відомстві перевірили декларації доходів міністра інформполітики Юрія Стеця та міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що декларації Турчинова перевірили за 2015-2017 роки.
У НАЗК повідомляють, що в деклараціях посадовців не виявлено порушень, або виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Також у відомстві затвердили результати декларацій за 2016 рік Людмили Зінченко, депутата Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області й Юрія Морок, народного депутата VIII скликання.
Також, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило низку порушень в електронних деклараціях генерального прокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки.
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