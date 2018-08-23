У НАЗК не знайшли порушень у деклараціях Авакова, Полторака і Турчинова

Національне агентство з питань запобігання корупції повністю перевірило декларацію ще 9-ти посадовців

У нацагентстві затвердили результати повних перевірок декларацій за 2017 рік: міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра оборони Степана Полторака, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, віце-прем'єр-міністрів В'ячеслава Кириленка і Володимира Кістіона.

Крім того у відомстві перевірили декларації доходів міністра інформполітики Юрія Стеця та міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що декларації Турчинова перевірили за 2015-2017 роки.

У НАЗК повідомляють, що в деклараціях посадовців не виявлено порушень, або виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Також у відомстві затвердили результати декларацій за 2016 рік Людмили Зінченко, депутата Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області й Юрія Морок, народного депутата VIII скликання.

Також, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило низку порушень в електронних деклараціях генерального прокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки.