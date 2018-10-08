У НАЗК не знайшли порушень у деклараціях Луценка і чотирьох міністрів
"У перевірених деклараціях не було порушень, які тягнуть на адміністративну чи кримінальну відповідальність", - зазначили у відомстві "Українській правді".
В агентстві повністю перевірили декларації дев'яти чиновників, серед яких міністри, народні депутати, судді та Генпрокурор. Зокрема, міністра економічного розвитку і торгівлі - першого віце-прем'єр-міністра – Степана Кубіва, міністра енергетики та вугільної промисловості – Ігоря Насалика, міністра культури – Євгена Нищука, міністра юстиції – Павла Петренка.
Також у відомстві перевірили декларації Генпрокурора – Юрія Луценка за 2015-2017 роки.
Крім того у НАЗК перевірили декларації нардепа – Дмитра Святаша та трьох суддів.
Нагадаємо, що раніше НАЗК затвердило результати перевірок електронних декларацій міністра соціальної політики Андрія Реви, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та заступника глави Адміністрації Президента України Олексія Філатова, але також не виявило значних порушень.
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