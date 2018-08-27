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У НАЗК перевірили звіти партій за І квартал і склали 84 протоколи

За перший квартал 2018 року до Національного агентства надійшов 271 звіт політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
Національне агентство з питань запобігання корупції склало й направило до суду 84 адміністративних протоколи за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2018 року.
У НАЗК перевірили звіти партій за І квартал і склали 84 протоколи Фото: nazk.gov.ua

45 адміністративних протоколів складено за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, інформує НАЗК.

Відповідно до статті 212-21 КУпАП щодо порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, складено й направлено до суду 36 протоколів.

Також уповноважені особи Нацагентства склали 3 адмінпротоколи за статтею 188-46 КУпАП: невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі.

Зазначається, що найбільшу кількість адміністративних протоколів було складено стосовно фізичних осіб, які здійснювали внески на підтримку політичних партій "УКРОП" та "Об’єднання "Самопоміч" з порушенням встановленого законом порядку надання таких внесків.

А також стосовно партії "ВО "Свобода" щодо несвоєчасної відмови партії від внесків, здійснених всупереч статті 15 закону "Про політичні партії в Україні". Адміністративні протоколи направлені до районних судів міст Києва, Львова, Черкас, Дніпропетровська, Полтави, Житомира, Львівської, Черкаської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей України.                                                                                                                                                           

За перший квартал 2018 року до Національного агентства надійшов 271 звіт політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Також, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило низку порушень в електронних деклараціях генерального прокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки.

 

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27 08 2018 09:52
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