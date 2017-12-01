У НАЗК розповіли, скільки чиновників не показали декларації

У грудні 2016 року НАЗК направило до суду 6 адміністративних протоколів про неподання та несвоєчасне подання декларацій

Електронні декларації про доходи за 2015 рік не подали 872 чиновники, ще 57 - не подали декларацій 2015 року перед своїм звільненням.

Про це повідомила прес-служба Центру протидії корупції із посиланням на інформацію Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з інформацією, у разі встановлення випадків несвоєчасного подання декларацій без поважних причин, НАЗК має право притягнути чиновників до адміністративної або кримінальної відповідальності.

У грудні 2016 року НАЗК направило до суду 6 адміністративних протоколів про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як відомо, перевірка декларацій відбувається в ручному режимі: фахівці департаменту фінансового контролю НАЗК готують запити до органів державної влади, які мають ті чи інші реєстри, а потім порівнюють їх дані з деклараціями.

Загалом на повну перевірку однієї декларації в НАЗК хочуть відвести 6 місяців із можливістю припинення перевірки або продовження її терміну ще на 6 місяців. Тобто перевірка однієї декларації може тривати цілий рік.

Раніше IPress.ua повідомляв, що за результатами перевірки електронних декларацій Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування стосовно двох депутатів Верховної Ради, заступника голови обласної ради і трьох суддів.