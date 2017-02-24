Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У НАЗК сформували громадську раду

Протягом трьох днів список буде подано на затвердження Кабміну
При Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) сформували склад громадської ради.
У НАЗК сформували громадську раду Ігор Ткаченко. Фото: gordonua.com

"Розпочинає свою діяльність громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Його склад сформували сьогодні на установчих зборах делегати громадських об'єднань. Шляхом рейтингового голосування обрано 15 кандидатів з 44, запропонованих громадськими об'єднаннями", – повідомляє прес-служба НАЗК.

“Впевнений, що новообрана Громадська рада при НАЗК буде ефективним медіатором між Національним агентством і суспільством“, - зазначив після завершення голосування Ігор Ткаченко, керівник апарату НАЗК.

Він висловив упевненість, що громадська рада "буде ефективним медіатором між Національним агентством і суспільством".

Склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції протягом 3 днів буде поданий на затвердження Кабінету Міністрів України.

Зокрема, в громадську раду обрано: Аниськович Павло Юрійович, Біловол Тетяна Дмитрівна, Бобиренко Віктор Анатолійович, Воробйов Вадим В'ячеславович, Гусєв Костянтин Олександрович, Дрік Олександра Миколаївна, Єзерський Костянтин Валерійович, Кучма Остап Тарасович, Рижов Гліб Олегович, Ромашко Юрій Ігорович, Світлик Віталій Євгенович, Семерека Мирослав Олегович, Старченко Сергій Володимирович, Ступак Лариса Вікторівна та Таран Віктор Вікторович.

“Понад 30 делегатів на зборах представляли різні регіони України. Прозора та ефективна організація процесу обрання громадської ради при НАПК відбулася завдяки допомозі Реанімаційного пакету реформ (РПР), рушійною силою якого стала ГО "Антикорупційний штаб", а також програмою розвитку ООН (ПРООН), завдяки якій забезпечувалася допомогу регіональним делегатів", - зазначив Ігор Ткаченко.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила до конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції Олега Марцеляка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2017 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.