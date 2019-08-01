У НАЗК видали приписи віце-прем’єру та двом міністрам

Нацагентство з питань протидії корупції внесло 4 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів першому віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну та в.о. міністра аграрної політики Максиму Мартинюку.

Припис Нацагентства вноситься керівнику органу/установи, який має забезпечувати організацію роботи із запобігання корупції (згідно з ч. 2 статті 12 ЗУ "Про запобігання корупції"), повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, приписи внесено першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву стосовно директора ДП "ДНІПРО-ВДМ" Ігоря Ковтуненка та Міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну стосовно директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Віктора Сударева.

Повідомляється, що були встановлені факти непередачі в управління іншій особі належних їм корпоративних прав у товариствах з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з моменту призначення Ковтуненка та Сударева на вказані посади у порядку, передбаченому Законом.

У відомстві додали, що також внесено припис в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Максиму Мартинюку стосовно голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Володимира Лапи, який не прийняв рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у зв’язку з отриманням повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олега Рубана.

Крім того, Національне агентство внесло припис начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Михайлу Пшику стосовно порушення його підлеглим Андрієм Велігошею вимог ЗУ "Про запобігання корупції" під час роботи у складі комісії з питань медико-психологічної реабілітації особового складу.

Повідомляється, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання цих приписів керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.