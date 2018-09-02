У НБУ затвердили нового очільника ПриватБанку

Заступник голови правління банку Галина Пахачук зазначила, що завданням обох фінансових установ є повернення до бюджету сотень мільярдів гривень

Правління Національного банку України погодило кандидатуру Петра Крумханзла на призначення голови правління ПриватБанку

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики: "ПриватБанк" повинен відновити стійку бізнес-модель і одночасно зберегти інноваційність незважаючи на вантаж проблем, які дісталися державному банку у спадок від колишніх власників. Це завдання в даний час ускладнене маніпулюванням екс-власниками окремими ЗМІ для тиску на хід розслідування підозрілих операцій, які відбувалися в банку до націоналізації", - зазначили в НБУ.

Заступник голови правління банку Галина Пахачук зазначила, що завданням обох фінансових установ є повернення до бюджету сотень мільярдів гривень, спрямованих на підтримку банку в період націоналізації.

Зазначимо, Національний банк 10 січня виділив рефінансування Приватбанкув розмірі 2,3 мільярда гривень.

Раніше Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації Приватбанку. Докапіталізація була проведена шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд гривень в обмін на акції банку.

Загалом у 2017 році "ПриватБанк" зазнав збитків у розмірі 22,966 млрд гривень.