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У НБУ заявили про можливе підвищення облікової ставки

У НБУ заявили про підвищення облікової ставки при появі нових ризиків
Національний банк України (НБУ) може піти на чергове підвищення облікової ставки у вересні в разі зростання ймовірності реалізації інфляційних ризиків.
У НБУ заявили про можливе підвищення облікової ставки Фото: НБУ

"У разі подальшого посилення інфляційних ризиків Національний банк матиме достатньо часу, щоб зреагувати за допомогою облікової ставки у вересні", - повідомляється в липневому протоколі засідання комітету монетарної політики регулятора.

Зазначимо, що більшість членів комітету (п'ять з дев'яти) висловлювалося за підвищення облікової ставки - до 18%.

Нагадаємо, що це вже четверте підвищення облікової ставки. Так, Нацбанк підвищив облікову ставку з 12,5% річних до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, потім до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року і до 16% річних з 26 січня 2018 року.

В останній раз облікову ставку знижували у травні 2017 року - до 12,5% річних з 13% річних.

У квітні 2018 року, правління НБУ вирішило залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

21 липня НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту (п.п.) - до 17,5% для приведення рівня інфляції в цільовий діапазон в 2019 році.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України запропонувало уряду затвердити оновлений прогноз росту української економіки у 2018-2020 роках.

 

 

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23 07 2018 13:52
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