У НДІ судових експертиз спростували можливість впливу Мартиненка на висновки експертів

Принцип незалежності експерта слід розуміти як відсутність втручання в його діяльність жодних інших осіб

Поширювана ЗМІ інформація про те, що екс-нардеп Микола Мартиненко, будучи знайомим із міністром юстиції України Павлом Петренком, має можливість впливати на висновки судових експертиз, проведених у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, не відповідає дійсності.

"Зважаючи на це, вважаємо за доцільне звергнути увагу громадськості на те, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є провідною державною експертною установою України, заснованою в 1913 році. За всю історію існування ми виконали понад мільйон експертиз, зокрема за матеріалами кримінальних справ, які набули широкого резонансу у суспільстві", - йдеться в повідомленні прес-служби Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Зазначається, що відповідно до статті 4 Закону "Про судову експертизу" об'єктивність, незалежність та правильність висновку забезпечуються на законодавчому рівні процесуальним порядком, створенням належних умов для діяльності судового експерта, його кримінальною відповідальністю за професійну діяльність.

"Варто зазначити, що незалежність роботи експертів Київського НДІСЕ гарантується забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи. Це положення підкріплюється відповідними нормами матеріального права, які передбачають відповідальність за втручання в проведення судової експертизи", - пояснює прес-служба НДІСЕ.

У повідомленні підкреслюється, що принцип незалежності експерта слід розуміти як відсутність втручання в його діяльність жодних інших осіб.

"У випадках недовіри до висновків експерта, який працює в установі, що належить до певного міністерства, сторони судового процесу (обвинувачення або захист) мають право призначити повторну експертизу експертній установі іншого міністерства, що також є гарантією незалежності судового експерта та правильності його висновку", - пояснюють у НДІСЕ.

Також у повідомленні підкреслюється, що треба розрізняти поняття "незалежність судового експерта" та незалежність судової експертизи".

"Експерт надає висновки з експертизи за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на його спеціальних знаннях та апробованих затверджених методиках дослідження. Він складає висновок експерта від свого імені й несе особисту відповідальність за його правдивість. Тому експерт несе відповідальність за проведену експертизу перед законом та своєю совістю незалежно від того, до якого міністерства чи відомства належить експертна установа, в якій він працює", - сказано в повідомленні.

У НДІСЕ констатують, що наразі керівництво Міністерства юстиції не втручалось і не втручається в експертну діяльність установи.

"Завдяки спільним зусиллям керівництва та колективу інституту за понад 100 років роботи не було допущено жодного випадку впливу на результати проведених експертиз. Жоден із високопосадовців, зокрема керівники профільних державних відомств та Міністерств, не мають змоги вносити корективи у висновки судових експертів та висновки їхніх досліджень. Робота спеціалістів КНДІСЕ як в минулому, так і сьогодні базується на принципах законності, незалежності, об'єктивності та повноти дослідження. Високий рівень професійної підготовки експертів КНДІСЕ підтверджено визнанням світової експертної спільноти", - підкреслила прес-служба інституту.

Також наголошується, що поширення неправдивої інформації компрометуючого характеру може негативно вплинути на міжнародний імідж Київського НДІСЕ і української судово-експертної галузі загалом.