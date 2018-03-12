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В італійському Неаполі у центрі міста вбили громадянина України

Загиблий – емігрант з України, в Італії жив 9 років і працював будівельником
У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про вбивство українця у Неаполі, його особа встановлюється.
В італійському Неаполі у центрі міста вбили громадянина України

"Особа загиблого встановлюється. За цим фактом порушено кримінальну справу. Генеральне консульство у Неаполі звернулося у цій справі до карабінерів Неаполя", - повідомив "Укрінформу" заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

Раніше італійське видання il Giornale повідомило про убивство у історичному центрі Неаполя 36-річного громадянина України.

Свідки розповідають про бійку між двома чоловіками. Один із учасників завдав кілька ножових ударів противнику і втік. Українець упав на землю, медики не змогли його врятувати.

Нагадаємо, раніше поліція Риму відкрила провадження через напад двох українців на громадянина Індії в метрополітені.

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03 12 2018 18:34
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