НОВИНИСтаном на ранок неділі зафіксовано 7 ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У неділю бойовики стріляють з гранатометів, ЗСУ відкривають вогонь у відповідь
Підрозділи Збройних Сил України 5 разів відкривали вогонь у відповідь
Фото:volynnews.com
Речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в неділю повідомив, що на Луганському напрямку під обстріли по два рази потрапили українські позиції в районах Кримського та Новолуганського.
На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука, Гнутового та Пісків.
"Вогонь у відповідь з боку наших військовослужбовців вівся двічі, втрат серед наших військових немає", - повідомив Праута.
Водночас 14 липня підрозділи Збройних Сил України 5 разів відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, що за минулу добу сепаратисти 23 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.
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15 07 2018 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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