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У неділю бойовики стріляють з гранатометів, ЗСУ відкривають вогонь у відповідь

Підрозділи Збройних Сил України 5 разів відкривали вогонь у відповідь
Станом на ранок неділі зафіксовано 7 ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.
У неділю бойовики стріляють з гранатометів, ЗСУ відкривають вогонь у відповідь Фото:volynnews.com

Речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в неділю повідомив, що на Луганському напрямку під обстріли по два рази потрапили українські позиції в районах Кримського та Новолуганського.

На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука, Гнутового та Пісків.

"Вогонь у відповідь з боку наших військовослужбовців вівся двічі, втрат серед наших військових немає", - повідомив Праута.

Водночас 14 липня підрозділи Збройних Сил України 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що за минулу добу сепаратисти 23 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.

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15 07 2018 13:55
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